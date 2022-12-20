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Президент Хорватии посоветовал премьеру поехать воевать на Украину

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил премьер-министра страны Андрея Пленковича в подталкивании парламента к принятию решения об оказании военной помощи Киеву и посоветовал ему поехать воевать на Украину. Об этом он заявил во вторник, 20 декабря, участвуя в праздновании 31-й годовщины хорватской военной школы «Доктор Франьо Туджман».

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По его словам, правительство Пленковича продолжает разрушать конституцию Хорватии.

«Это правительство продолжает разрушать конституцию. У меня есть определенные мысли, что Пленкович проталкивал при помощи морального шантажа решение о военной помощи Хорватии Украине», — сказал Миланович, чьи слова передает портал Nezavisne.

Он назвал премьера аморальным и велел ему ехать на Украину воевать. «Езжай на Украину и борись», — обратился Миланович к Пленковичу.

Он добавил, что не будет нападать или критиковать тех, кто проголосовал за предложение об оказании военной помощи Украине и обучении в Хорватии украинцев, но предложит им подумать о том, что они сделали.

На вопрос журналистов, должна ли Хорватия оставаться одной из пяти стран, которые не будут участвовать в миссии Европейского союза (ЕС) по обучению украинских войск, Миланович подтвердил это. «Абсолютно точно. Это наш интерес», — сказал Миланович, назвав обучение украинской армии фарсом.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что хорватский парламент при голосовании по вопросу участия страны в миссии ЕС по подготовке украинских военных попытался обойти решение Милановича, который ранее не поддержал проведение миссии.

Отмечалось, что для одобрения участия в миссии было необходимо набрать две трети голосов, однако из 151 депутата только 97 поддержали решение. Против проголосовали всего десять человек, остальные же воздержались или не приняли участия в голосовании.

Планировалось, что на территории страны обучат около 100 украинских военных.

О запуске работы миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины было объявлено 15 ноября в ходе заседания совета ЕС в Брюсселе. О ее создании в конце октября сообщили главы МИД стран Европейского союза.

Обучение украинских военных в Европе началось на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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