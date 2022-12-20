В МЧС заявили об отсутствии запретов на фейерверки в новогоднюю ночь по их линии
По линии МЧС ограничений и запретов на запуск пиротехники в новогоднюю ночь нет. Об этом 20 декабря заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.
«Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет. Не существует», — сказал он на пресс-конференции.
Ранее в этот день замначальника ГУ МЧС по столице — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров заявил, что в Москве, согласно закону «О тишине», запрещено запускать фейерверки после 23:00, в том числе в новогоднюю ночь.
Накануне, 19 декабря, генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель рассказал, за что в новогодние праздники можно получить штраф. Среди прочих причин юрист назвал неправильный запуск фейерверков.
В частности, он отметил, что применение пиротехники на балконах и крышах, а также на территории взрывоопасных объектов, нефтепроводов и газопроводов влечет за собой штраф. Для запуска салютов в местах скопления людей должны быть оборудованы специальные площадки.
Кроме того, по его словам, штраф можно получить и за нарушение закона «О тишине». Для граждан в данном случае предусмотрен штраф — от 500 до 1 тыс. рублей.