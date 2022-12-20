В Молдавии прошли протесты из-за закрытия шести русскоязычных телеканалов
Представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) заблокировали 20 декабря трибуну городского собрания в Кишиневе в знак протеста против закрытия шести русскоязычных телеканалов.
Власти Молдавии приостановили 16 декабря лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. В качестве причины принятого решения указывалось якобы недобросовестно освещение этими телеканалами информации о событиях в стране и на Украине.
В ходе митинга активисты держали плакаты с лозунгами против цензуры и диктатуры, передает «РИА Новости».
Депутаты оппозиционной партии также призвали глав дипмиссий западных стран обратить внимание на нарушение демократических норм в Молдавии.
Известно, что представители ПСРМ планируют 22 декабря пикетировать парламент в защиту свободы слова и мнения.
18 декабря в молдавском городе Унген прошла очередная акция протеста, организованная ПСРМ, против политики действующей власти. Участники протеста выразили недовольство ухудшением ситуации в стране во всех сферах — экономической, социальной, политической, непрерывным ростом цен на продукты питания и услуги, давлением центральной власти на местные органы.
17 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии является актом политической цензуры. Дипломат также назвало эти «циничным ущемлением прав национальных меньшинств» и потребовала от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему.
До этого, 30 ноября, Захарова отмечала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.