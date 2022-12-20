В ГД предложили обеспечить свободный доступ провайдеров в дома

Свободный, но регулируемый доступ провайдеров в жилые дома должен быть обеспечен на законодательном уровне, но при сохранении прав и интересов владельцев квартир. Предлагаются поправки в Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ), упрощающие проведение собраний собственников для принятия решений о допуске операторов, заявил «Известиям» 20 декабря председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В ноябре в ГД внесли законопроект Сергея Пахомова и председателя комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Александра Хинштейна о поправках в закон «О связи» и ЖК РФ. Изначальная версия предполагает беспрепятственный доступ провайдеров в жилые дома.

Проект был доработан, поправки подготовлены ко второму чтению, уточнил Пахомов.

«Доработанные поправки предполагают, во-первых, установку единого порядка размещения сетей связи в многоквартирных домах, а также правила взаимодействия между операторами и управляющей организацией. Правила установит правительство РФ», — рассказал он.

Во-вторых, по его словам, устанавливается безвозмездность размещения сетей связи и доступа операторов в дома: платить за электроэнергию, используемую в работе оборудования, будет сам провайдер, включения этих расходов в общедомовые нужды для жителей не предполагается.

В-третьих, прорабатывается вариант, чтобы доступ в дома для провайдеров был разрешен собственниками, но после упрощенного варианта проведения собрания, на котором решение будет принято большинством голосов, рассказал депутат.

Как рассказала руководитель подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, доработанная версия законопроекта учитывает интересы собственников. Единственный момент — необходима также оплата провайдерами вмешательства в конструктив дома, считает она.

По словам директора представительства по Новокузнецку СРО Ассоциация ЖКК КО Кузбасса, члена подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Елены Камневой, после установки провайдерами своего оборудования и сетей приходится приводить подъезды, подвалы и чердаки в порядок, и на это нужны деньги.

Такую норму предполагают поправки в ЖК РФ, также внесенные в ГД в ноябре 2022 года депутатами Сергеем Мироновым и Галиной Хованской.

Этот законопроект тоже предлагает упрощенный вариант принятия решения собственниками жилья. Граждане смогут провести собрание и делегировать права взаимодействия с операторами связи УК или другому лицу, представляющему их интересы, следует из текста документа. Один раз приняв такое решение, собственники передают право допуска всех операторов представляющей их интересы УК. Такое решение будет приниматься большинством голосов от принявших участие в собрании, а не 2/3 всех собственников, как в настоящее время.

«Плату за электроэнергию, потребляемую оборудованием, а также расходы на содержание и сохранение оборудования в рабочем состоянии нужно брать с провайдеров, если иное не предусмотрено решением собрания собственников. Но при желании граждане могут освободить операторов от этой платы, если хотят пригласить определенную компанию», — рассказала «Известиям» председатель комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

Порядок платы будет определяться правительством РФ, как и правила входа провайдеров в дом, также говорится в проекте.

По действующему законодательству, провайдеры могут зайти в дом только по решению собрания собственников — не менее двух третьих владельцев квартир должны проголосовать «за», сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. После этого УК заключает договор с оператором, по которому берет плату за потребляемое сетями электричество и прочие расходы по обеспечению его работы, сказал он. При этом граждане могут на общем собрании освободить провайдера от платы, например, если дом находится в труднодоступном месте и компаниям невыгодно там работать, подчеркнул эксперт. Однако собрания собственников жилья проводить довольно сложно — это одна из основных болевых точек отрасли ЖКХ, поскольку собрать две трети владельцев жилья практически невозможно, напомнил он.

«Поэтому уже не первый год провайдеры предлагают предоставить им беспрепятственный доступ в многоквартирные дома и самим платить за электричество электросбытовым компаниям», — сказал Склянчук.

Накануне глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева рассказала «Известиям», что в России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т.д.).