Тренды Reels 2023 — популярные темы, теги и сценарии

В 2020 году Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) ввел новый раздел коротких видео Reels по аналогии с TikTok. Пользователи незамедлительно подхватили новый формат и начали таким образом набирать аудиторию и просмотры. Что будет популярно в Reels в 2023 году — читайте в материале «Известий».

Как снимать Reels в Instagram

В России Reels появились лишь в середине 2021 года. Алгоритмы соцсети демонстрируют пользователям ролики на основе их предпочтений, а не подписок, запоминая понравившиеся видео. Помимо лайков и просмотров, Reels также приносят и новых подписчиков, заинтересовавшихся контентом.

Функционал у роликов простой — можно залить готовое видео, наложить на него музыку, добавить кадры и надписи. Снимать можно также прямо через камеру приложения.

Поэтому инструмент быстро взяли на вооружение инфобизнес и блогеры. Появились эксперты по контенту, специализирующиеся на Reels и ведущих трендах. «Известия» собрали самые популярные сценарии на конец 2022 — начало 2023 года.

Тренды в Reels 2023

По опыту взаимодействия пользователей с контентом можно выделить несколько тем, которые всегда оказываются на пике популярности.

В первую очередь, это животные. Люди не перестают интересоваться жизнью и поведением «братьев наших меньших», особенно популярны кошки и собаки — любимые домашние животные человека. Видео с милыми и забавными питомцами и их детенышами неизменно собирают много просмотров и лайков. А в последние месяцы 2022-го стало модным накладывать на видео со зверьком смешные аудиодорожки, создающие контекст. Это может быть песня, роботизированный голос или даже отрывок озвучки фильма.

На пике популярности полезный контент — пользователи привыкли получать из социальной сети рекомендации, лайфхаки и советы. Экспертные ниши могут быть самыми разными: развитие аккаунтов, готовка, стиль, творчество, фитнес и забота о здоровье. Некоторые пользователи делают подборки для других, в том числе списки достопримечательных мест, фильмов, способов сделать что-либо.

Полюбили в Instagram и ролики с пометкой POV (point of view — точка зрения), предлагающие пользователям поставить себя в описанную роликом ситуацию. Многие разыгрывают сценки из взаимоотношений с близкими, другие просто вспоминают обстоятельства, в которых хотя бы раз бывал каждый.

Всегда интересует пользователей тема еды — необычные рецепты, сервировка, красивая подача, а также места, где можно попробовать новые блюда.

Актуальной остается и тема нарядов, моды, макияжа, выгодных сочетаний одежды. Авторы контента часто экспериментируют с образами или вовсе меняют внешность, на что с удовольствием смотрят потребители. Преображение всегда интригует и заставляет досмотреть видео до конца, чтобы увидеть результат.

Одной из «вечнозеленых» рубрик в Reels остаются ролики в формате «до/после». Причем таким образом демонстрируют не только изменения во внешности, но и ремонт, перестановку, фото с обработкой и другие перемены.

Любят пользователи Instagram и атмосферные ролики, передающую обстановку, которая знакома зрителю или в которой он хотел бы оказаться. Авторы роликов показывают атрибуты, навевающие приятные воспоминания, или же демонстрируют красивую картинку, завораживающую взгляд.

Будоражат воображение ролики с тегами «эксперименты», в которых пользователи тестируют лайфхаки, а также ставят себя в экстремальные и необычные условия, чтобы поделиться результатом с пользователями. Кто-то ограничивает себя в питании, кто-то ставит цель выжить на определенную сумму, а кто-то ставит личные рекорды.

Интересно зрителям и закулисье какого-либо процесса, производства, готовки. Этим приемом часто пользуются бренды, демонстрирующие производство своей продукции и тем самым повышающие доверие.

Как правило, многие популярные тренды в Reels приходят из китайской соцсети TikTok, поэтому для развития аккаунта можно следить за контентом на площадке-первопроходце.

Музыка для Reels 2023

Алгоритмы Instagram продвигают ролики с популярными аудиодорожками, и этим активно пользуются авторы, стремясь попасть в рекомендации. Посмотреть популярные треки предлагает сама социальная сеть, кроме того, аудиодорожки можно сохранять прямо при просмотре чужих видеороликов.

Выбирая трек из многих подходящих, лучше всего обратить внимание на количество использований — эта информация указана прямо рядом с названием аудио.

С марта 2022 года Instagram в России заблокирован за экстремистскую деятельность. В августе зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин заявлял, что Instagram может быть разблокирован в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам.