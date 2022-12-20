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На Украине датскую журналистку обвинили в российской пропаганде и лишили аккредитации

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Фото: Соцсети
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Корреспондент «Датского радио» по России и Украине Матильда Кимер лишена аккредитации прессы и больше не может работать журналистом на Украине. Об этом сообщается на сайте «Датского радио» 19 декабря.

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Отмечается, что еще в августе Кимер получила электронное письмо от министерства обороны Украины, которое выдает аккредитации журналистам. В нем говорилось, что ее аккредитация была аннулирована и что это было сделано по распоряжению Службы безопасности Украины (СБУ).

В начале декабря журналистке удалось встретиться с СБУ, где ей сказали, что некоторые ее «посты» выглядят так, будто она симпатизирует России. По словам Кимер, она подозревает, что служба безопасности имела в виду посты в ее профессиональном профиле в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Теперь я не могу сделать ни одного репортажа, который бы показал последствия этого конфликта или страдания украинского народа, или сами военные действия», — сказала Кимер.

Новостной директор «Датского радио» Сэнди Френч считает, что обвинение против Кимер необоснованно и несправедливо.

«Никто не делал более честного и трезвого освещения войны в Украине, чем она», — сказала Френч, чьи слова приводятся на сайте.

Ранее, 14 ноября, американский правозащитник Аджаму Барака сообщил, что киевские власти аннулировали аккредитации у некоторых западных СМИ на работу в Херсоне из-за запрета западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Бараки, киевские власти не хотят, чтобы в западные СМИ проникли доказательства нарушений прав человека и жестокостей ВСУ против собственных граждан.

Тогда же стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Данное решение было принято генштабом ВСУ. Согласно информации ведомства, причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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