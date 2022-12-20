Аналитик объяснила ослабление рубля с начала декабря

Ослабление рубля с начала месяца отражает реакцию на ожидаемый эффект от эмбарго на российскую нефть, рассказала «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова 20 декабря.

«Меры Евросоюза, нацеленные на ограничение российского экспорта нефти, могут снизить экспортные доходы страны, что, в свою очередь, увеличит дефицит бюджета. А с учетом постепенного восстановления импорта, это создает давление на рубль», — уточнила она.

Кроме того, она напомнила, что 16 декабря Евросоюз принял девятый пакет антироссийских санкций, а также ряд российских компаний и физлиц пополнили американский список SDN.

«Санкционная риторика также негативна для национальной валюты. Тем не менее, продажа валюты российскими экспортерами может оказывать поддержку рублю в преддверии налогового периода и дивидендных выплат», — заключила Мельникова.

По данным на сайте Мосбиржи на 12:11 мск 20 декабря, курс находился около 69 рублей за 1$.

Накануне опрошенные «Известиями» аналитики пришли к выводу, что курс около 70 рублей за 1$ выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет и экспортеров, и импортеров, и государство, и россиян.

28 мая американский телеканал CBS сообщил, что рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в 2022 году.