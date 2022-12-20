Больничный лист в 2023 году — максимальный размер, как оформить

С 1 января 2023 года в России изменится размер выплат по больничному листу, в частности будет повышен максимальный порог. Появятся больничные выплаты и у некоторых сотрудников, работающих по гражданско-правовому договору. Подробнее об изменениях читайте в материале «Известий».

Максимальный размер больничного в 2023 году — что изменится

Как и прежде, размер выплаты будет основываться на страховом стаже сотрудника и рассчитываться на основе средней заработной платы за два предыдущих года работы. При этом существует максимальный размер выплат, выше которого сумма быть не может.

Как и прежде, при стаже более восьми лет работнику выплачивается 100% от его средней заработной платы. Верхняя граница в 2023 году установлена на уровне 84 846,69 рубля в месяц, или 2736,99 рубля в день. Это максимальная сумма, которую может получать сотрудник.

Страховой стаж от пяти до восьми лет гарантирует выплату в размере 80% от среднего заработка. А сотрудники, чей стаж пока не превышает пяти лет, получают 60%.

Минимальный размер больничного в 2023 году

В случае, если по результатами расчетов размер больничного за месяц оказывается меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), выплата будет рассчитываться на основе этого показателя. Минимальный средний дневной заработок умножают на необходимое количество дней. Региональный коэффициент также учитывается.

Кому положены больничные выплаты в 2023 году

Больничные выплаты полагаются лицам, внесенным в систему обязательного соцстрахования. С 2023 года их перечень пополнится гражданами, работающими по договорам ГПХ. Однако обязательным для выплат условием являются страховые взносы, сумма которых за 2022 год должна быть не менее 4833,72 рубля.

Кроме того, больничный могут оформить:

работающие по трудовому договору, в котором прописаны условия больничного страхования;

федеральные и региональные чиновники;

сотрудники производственных кооперативов;

священнослужители;

безработные, зарегистрированные на бирже труда;

индивидуальные предприниматели, делающие взносы в Фонд социального страхования (ФСС).

Правила оформления больничного в 2023 году

С 1 января 2022 года все больничные листы оформляются только в электронном виде. Основанием для получения больничного являются болезнь или травма, уход за заболевшим членом семьи, карантин сотрудника или члена его семьи, протезирование в стационаре, долечивание в санатории или беременность.

Для того чтобы открыть больничный, необходимо обратиться в медучреждение. Записаться можно через личный кабинет на портале госуслуг или через саму поликлинику. В случае тяжелой травмы или болезни врача можно вызвать на дом. Электронная форма создается после визита пациента к врачу и направляется в базу ФСС.

Соответствующее уведомление об открытии больничного или изменении его статуса приходит в личный кабинет госуслуг в течение двух дней.

Информацию об имеющихся больничных листах и выплатам по ним можно также уточнить на госуслугах или на сайте ФСС. Поиск осуществляется по выбранному периоду или номеру больничного листа. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись, данные будут автоматически загружены после ее активации. Если больничный лист так и не пришел или в нем содержится неточность, необходимо обратиться в медорганизацию, где его открывали.

При этом бумажный вариант больничного больше не требуется, работодатель и так получит все необходимые сведения, узнав номер листа.

Ранее «Известия» рассказали, как будет происходить индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 января и какие выплаты на детей положены россиянам в 2023 году.