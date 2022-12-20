В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания

В Москве школьник избил учителя химии после сделанного замечания. По данным «Известий», инцидент произошел 19 декабря в школе на улице 1-я Вольская.

Напавший несовершеннолетний является учеником 9-го класса.

После произошедшего педагог обратился в полицию для привлечения ученика к ответственности.

У пострадавшего диагностировали закрытый перелом передней и медиальной стенок правой верхнечелюстной пазухи, закрытый косой перелом третьей пястной кости правой кисти с незначительным смещением отломков, рану губы и различные ушибы.

28 ноября в Якутии учитель физкультуры во время урока схватил одного из учеников за шею. Инцидент произошел в школе № 4 в селе Верхневилюйск. По неподтвержденной информации, такую реакцию с его стороны вызвала нецензурная брань со стороны ученика. Его родители не обращались в органы правопорядка.

В управлении образования Верхневилюйского улуса заявили, что знают о произошедшем. По словам властей, учитель признал, что вел себя неподобающе, и уволился по собственному желанию.