Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «5 звезд» Джузеппе Конте 19 декабря заявил в интервью газете La Repubblica, что мировое сообщество слишком долго не предлагало дипломатических решений конфликта на Украине.

«В этом драматическом конфликте всегда отсутствовал важный элемент — путь к миру. Переговоры, посредничество, дипломатия — эти слова слишком долго не упоминались в решениях, предлагаемых международным сообществом», — сказал он.

Ранее, 7 ноября, газета Il Fatto Quotidiano написала, что в Италии из-за поставок оружия Украине возник конфликт между министром обороны страны Гуидо Крозетто и Джузеппе Конте.

5 ноября в центре Рима тысячи людей собрались на манифестацию за мир и прекращение поставок оружия на Украину. Ряд политических деятелей также поддержал акцию протеста. Среди них — лидер движения «5 звезд» Джузеппе Конте.

До этого, 21 сентября, Конте заявил, что действия Запада в ситуации вокруг Украины уже привели к «разрушительной рецессии», а дальнейшее следование этой стратегии спровоцирует военную эскалацию. Он призвал определиться с целями Италии в этом конфликте и сконцентрироваться на поиске дипломатических путей его разрешения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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