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Аналитики рассказали о происхождении бизнес-кварталов Москвы

Аналитики рассказали о дореволюционном происхождении трети бизнес-кварталов Москвы
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Каждый третий бизнес-квартал Москвы был построен до революции 1917 года. Речь идет о реконструированных заводах и фабриках, сообщили «Известиям» аналитики «Товарищества Рябовской мануфактуры».

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По данным аналитиков, наибольший объем предложения, относящегося к категории «исторических» бизнес-кварталов, сосредоточен в границах Даниловского района.

Сегодня в местных «исторических» проектах вакантны 64 офисных пространства, которые в сумме занимают более четверти всех вакантных площадей (без малого 40 тыс. кв. м), рассказали эксперты. В соседнем Донском районе фабричная застройка также получила широкое распространение.

Деловые центры, возникшие на месте старинных предприятий, содержат 18 свободных помещений совокупной площадью 14,6 тыс. кв. м (десятая часть от общего показателя), сообщили в компании. По информации специалистов, широким выбором малогабаритных лотов отличаются районы Басманный (45 юнитов, 9,6 тыс. кв. м) и Богородское (36 лотов, 4,4 тыс. кв. м).

Иной характер экспозиции наблюдается в районах Беговой, Преображенское и Таганский. В этих локациях сдается по 7–8 лотов, в большинстве своем крупного масштаба (500+ кв. м). Районы Пресненский и Хамовники, чей ландшафт во многом формировался фабриками и мануфактурами, также вошли в первую пятерку по количеству предложения в реконструированных бизнес-комплексах.

Вместе они располагают примерно полусотней офисных помещений (30,8 тыс. кв. м, 21% от суммарного метража), рассказали аналитики.

«Наличие у проекта истории — безусловный, редкий и ценный актив, который обязательно нужно задействовать. Как принято говорить, «во-первых, это красиво». Действительно русская промышленная архитектура XIX–XX веков подарила нам немало образцов «кирпичного» модерна, которые до сих пор смотрятся строго, стильно и органично. Они имеют комфортную высотность и оптимально вписаны в уличный профиль. И еще одно преимущество офисных кластеров с ярким прошлым — это особая атмосфера, привлекающая и арендаторов креативного профиля, и рядовых горожан. Они служат отличной площадкой для проведения ивентов, фестивалей, семинаров, лекций», — рассказал управляющий директор «Товарищества Рябовской мануфактуры» Алексей Алешин.

Ранее, 14 декабря, заммэра Наталья Сергунина сообщила, что с 15 по 23 декабря в Московском архитектурном институте (МАРХИ) впервые пройдет выставка «Находки в реставрации», приуроченная к завершению Года культурного наследия народов России. В настоящее время в Москве работают над реставрацией 700 памятников архитектуры. Всего за последние 12 лет в столице отреставрировано 1,9 тыс. объектов культурного наследия.

Также в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году отреставрировали более 200 памятников архитектуры. С 2010 года количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 7,1 раза.

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