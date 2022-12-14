В 2022 году в Москве отреставрировали свыше 200 памятников архитектуры

В Москве в 2022 году отреставрировали более 200 памятников архитектуры. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на церемонии награждения лауреатов конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация – 2022».

«Москва продолжает большую кропотливую работу по спасению старины, объектов культуры, архитектуры. Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы, которые были построены столетия назад и которые требуются для того, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Собянин подчеркнул, что это «очень важная сложная работа», пишет НСН.

Помимо этого, мэр отметил заслугу тех, кто обеспечил финансирование этих работ, сообщает телеканал «360». Речь идет о частных инвестициях, федеральных органах власти, управлении делами МИД и президента, а также других федеральных структурах. Он добавил, что основной вклад своим ежедневным трудом внесли архитекторы, художники, реставраторы, отмечает RT.

«Вы не только профессионалы, но и люди, которые вкладывают свою душу, свою жизнь посвятили спасению памятников», — цитирует Собянина сайт kp.ru.

В пресс-службе столичной мэрии сообщили, что с 2011 года в столице специалисты отреставрировали 1970 объектов культурного наследия, отмечает «Москва 24». На 216 из них работы были завершены в 2022 году. С 2010 года количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 7,1 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,7%.

9 декабря генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, министр культуры РФ Ольга Любимова и ее первый заместитель Сергей Обрывалин осмотрели после реставрационных работ особняк Бахрушина в Москве, в котором размещается российская Генпрокуратура. Комплексную реставрацию особняка с 2019 по 2022 годы провело Министерство культуры.

В ходе работ были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссозданы стеклянный купол над центральной лестницей и паркет.