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Десятки реставрационных находок представят на выставке в Москве

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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С 15 по 23 декабря в столице впервые пройдет выставка «Находки в реставрации», приуроченная к завершению Года культурного наследия народов России. Она откроется в Московском архитектурном институте (МАРХИ), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На выставке будут представлены порядка 70 экспонатов: элементы лепного декора, старинные предметы быта, фотографии и документы, которые нашли специалисты во время работ на различных объектах культурного наследия столицы.

«Среди них есть и находки из исторических павильонов ВДНХ. Реставрация этого комплекса — один из крупнейших подобных проектов в городе. Специалисты сделали там множество открытий. Например, они нашли горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники», — рассказала Сергунина.

Также посетители выставки смогут увидеть вывеску с поздним названием павильона «Юные натуралисты и техники», которую обнаружили на фасаде за зашивкой из фанеры во время реставрации здания. Еще в коллекцию артефактов вошли орден Ленина (он был частью экспозиции павильона № 71) и макет картуша павильона № 17 «Лесная промышленность».

Кроме того, с реставрационных площадок в МАРХИ привезут напольную плитку Московского воспитательного дома. Среди других экспонатов — образцы исторических строительных материалов Дома Наркомфина, подлинное дверное полотно с витражом дома Абрикосовых, маскарон херувим (выпуклый лепной орнамент в виде маски), колокольный язычок из храма Апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе, печные изразцы, аптечную глиняную посуду и ларец, облицованный пластинами из малахита, найденные в Малороссийском подворье на улице Маросейка.

В настоящее время в Москве работают над реставрацией 700 памятников архитектуры. Всего за последние 12 лет в столице отреставрировано 1,9 тыс. объектов культурного наследия.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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