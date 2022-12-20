В Румынии появится боевая группа НАТО под руководством Франции

Боевая группа НАТО под руководством Франции будет создана на территории Румынии. Об этом 19 декабря сообщило агентство Agerpres.

«Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — сообщает агентство.

Отмечается, что с инициативой по формированию группы НАТО к парламенту обратился президент Румынии Клаус Йоханнис. В своем письме он объяснил, что создание боевой группы увеличит военный потенциал блока, а также укрепит стратегическое партнерство с Францией.

Ранее, 12 декабря, читатели France Info высмеяли сюжет об учениях французской армии в рамках «масштабного» развертывания войск в Румынии. Издание отмечало, что в маневрах, проходящих в 300 км от Украины, задействовано около 1 тыс. солдат, 140 машин, несколько пусковых установок реактивных систем залпового огня и более 10 танков Leclerc.

Еще 16 февраля министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе приняли решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии. Как сообщалось, это будет многонациональная батальонная боевая группа численностью до 1 тыс. человек под командованием Франции, которая и направит в состав группы самый большой контингент. Ее конфигурация и численность будут примерно соответствовать аналогичным группам, развернутым в странах Прибалтики и Польше.

Кроме того, Франция также осуществляет командование операцией НАТО «Орел», которая была запущена вскоре после начала спецоперации на Украине. Для укрепления восточного фланга альянса в Румынию уже было переброшено 500 французских и 300 бельгийских солдат.