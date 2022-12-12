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Читатели France Info высмеяли учения армии Франции в Румынии

Читатели France Info усомнились в масштабности присутствия французской армии в Румынии
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Читатели France Info высмеяли сюжет об учениях французской армии в рамках «масштабного» развертывания войск в Румынии.

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Ранее портал опубликовал материал, в котором говорилось, что в маневрах, проходящих в 300 км от Украины, задействованы около тысячи солдат, 140 машин, несколько пусковых установок реактивных систем залпового огня и более десяти танков Leclerc. Издание назвало это «символом масштабного развертывания» войск Франции, что рассмешило читателей.

«Масштабное развертывание? Тысяча человек? О, да», — написал Did17.

«Масштабное — это чрезмерный и неуместный термин», — указал Alain Leroux.

«Это все кудахтанье от [президента Франции Эммануэля] Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю?», — задался вопросом Aperto-libro.

«Тысяча солдат, 12 танков — это масштабное развертывание? Мы еще не готовы выйти из-под американской защиты», — констатировал La Voix.

Конвой французской военной техники присоединится к группе НАТО (Battle Group Forward Presence — BGFP) в Румынии. Первый конвой с боевой техникой НАТО, состоящий из бронетранспортеров, прибыл в страну 23 октября.

16 февраля министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе приняли решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии. Как сообщалось, это будет многонациональная батальонная боевая группа численностью до тысячи человек под командованием Франции, которая и направит в состав группы самый большой контингент. Ее конфигурация и численность будут примерно соответствовать аналогичным группам, развернутым в странах Прибалтики и Польше.

Кроме того, Франция также осуществляет командование операцией НАТО «Орел», которая была запущена вскоре после начала спецоперации на Украине. Для укрепления восточного фланга альянса в Румынию уже было переброшено 500 французских и 300 бельгийских солдат.

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