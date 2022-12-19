Зампред Совбеза РФ Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 19 декабря, назвал двуличными слова премьера Великобритании Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины и призвал британцев вернуть Фолклендские острова Аргентине.

В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на слова Сунака о том, пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. При этом он подчеркнул, что ранее «англосаксы» везде говорили, что это решать самим украинцам.

«Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм. Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!» — написал зампред СБ РФ.

Он также поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Так держать и в сфере внешней политики!» — добавил Медведев.

Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в ситуации, пока российские войска находятся на территории страны. По мнению политика, любой призыв России к прекращению огня нужно игнорировать.

Фолклендские острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.

В 1982 году между странами разразился короткий вооруженный конфликт. Сначала аргентинские войска захватили спорные острова, сломив сопротивление небольшого британского гарнизона в столице Порт-Стэнли. В ответ Лондон по решению премьер-министра Маргарет Тэтчер направил в Южную Атлантику крупную военно-морскую группировку.

Аргентина потеряла 649 военнослужащих, а потери британской стороны составили 255 человек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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