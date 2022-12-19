Гутерриш допустил завершение украинского конфликта в 2023 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что в 2023 году конфликт на Украине может завершиться. Об этом он заявил 19 декабря, выступая на пресс-конференции, транслирующейся в Twitter.

«Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — сказал он.

Однако, по словам Гутерриша, в ближайшее время он не видит перспектив для мирных переговоров Киева и Москвы.

«Полагаю, что военная конфронтация продолжится и, думаю, нам придется подождать момента, при котором серьезные мирные переговоры будут возможны», — добавил генсек ООН.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают лидеры других стран.

Днем ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что время для проведения переговоров по ситуации на Украине не пришло, а США продолжат оказывать Киеву военную помощь.

В тот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что США и Евросоюз (ЕС) запрещают Киеву вести мирные переговоры с Москвой, поддерживая боевые действия до последнего украинца.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Однако именно Киев вышел из переговорного процесса.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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