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В СФ назвали безответственным и глупым заявление главы спецслужбы Молдавии о планах РФ напасть
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В СФ назвали безответственным и глупым заявление главы спецслужбы Молдавии о планах РФ напасть

Сенатор Джабаров не исключил, что заявление главы спецслужбы Молдавии о планах РФ напасть было сделано по команде ЕС
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 19 декабря прокомментировал «Известиям» заявление главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ о том, что РФ якобы планирует вторжение в республику в 2023 году.

«Совершенно безответственное заявление, все-таки негоже главе спецслужбы разбрасываться подобными заявлениями. Я понимаю, что спецслужбы Молдавии находятся в тесном контакте со странами НАТО, это не вызывает у меня никаких сомнений, но нельзя же так слепо идти тем же путем, которым идут сейчас британские спецслужбы, <...> американские и т.д.», — заявил сенатор.

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По его мнению, такие заявления сделаны для того, чтобы «привлечь внимание европейской общественности и попросить помощи старших партнеров по НАТО, куда они все стремятся, и по Евросоюзу». Джабаров подчеркнул, что это недостойное поведение.

«ЕС сейчас настолько безрассудно ведет себя и настолько реагирует на все глупости, что может произойти что угодно. Я не исключаю, что именно по команде ЕС сделано такое заявление, потому что сейчас начнется очередной этап антироссийской истерии. Но мы спокойны, выдержаны и на глупости спецслужбы Молдавии отвечать не будем», — заключил он.

Свое заявление Мустяцэ сделал ранее в этот день в интервью телеканалу TVR Moldova. Он также допустил, что российские военные могут использовать боеприпасы, которые хранятся на оружейных складах в Приднестровье. При этом глава СБ не предоставил никаких доказательств якобы готовящегося нападения на страну.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. Она отметила, что в Молдавии происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

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