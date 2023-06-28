Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»

Российский беспилотник «Охотник» создан по технологии малой заметности, имеет сверхзвуковую скорость и возможность выхода на большие высоты. США пытались создать нечто подобное, но безуспешно. Об этом 28 июня «Известиям» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он отметил, что беспилотник действует в связке с истребителем Су-57, не только решает задачи противовоздушной обороны, но и совершает воздушные атаки на наземного противника.

«Имеет много элементов беспилотника шестого поколения, следующего поколения. Помимо малой заметности, сверхзвуковой скорости есть возможность выхода на большие высоты, а в перспективе — в космическое пространство, зависит от двигателей, которые еще нужно создавать», — сказал эксперт.

Кнутов подчеркнул, что на сегодняшний день эта машина показывает результаты, которых пытались добиться американцы. По его словам, США хотели сделать нечто подобное, но потом попытки прекратились «из-за того, что они не справились с тем техническим заданием, которое перед ними стояло».

«Су-57 может управлять роем беспилотников «Охотник», в этой связке открываются большие возможности для решения стратегических боевых задач. «Охотник» изготовлен так же, как и Су-57. А на Украине самолеты Су-57 решали боевые задачи и возвращались незамеченными», — добавил эксперт.

Ранее в этот день в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Вооруженные силы России впервые ударили по военным объектам украинской армии беспилотником С-70 «Охотник».

26 июня в распоряжении «Известий» появились кадры работы расчетов БПЛА спецназа «Ахмат» в Марьинке в Донецкой Народной Республике. Бои за город продолжаются. На записи видны удары по позициям Вооруженных сил Украины. Украинских военных поражают как артиллеристы, так и дроны-камикадзе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.