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Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»

Военный историк Кнутов о российском беспилотнике «Охотник»: американцы пытались создать нечто подобное, но безуспешно
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Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК
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Российский беспилотник «Охотник» создан по технологии малой заметности, имеет сверхзвуковую скорость и возможность выхода на большие высоты. США пытались создать нечто подобное, но безуспешно. Об этом 19 декабря «Известиям» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Он отметил, что беспилотник действует в связке с истребителем Су-57, не только решает задачи противовоздушной обороны, но и совершает воздушные атаки на наземного противника.

«Имеет много элементов беспилотника шестого поколения, следующего поколения. Помимо малой заметности, сверхзвуковой скорости есть возможность выхода на большие высоты, а в перспективе — в космическое пространство, зависит от двигателей, которые еще нужно создавать», — сказал эксперт.

Кнутов подчеркнул, что на сегодняшний день эта машина показывает результаты, которых пытались добиться американцы. По его словам, США хотели сделать нечто подобное, но потом попытки прекратились «из-за того, что они не справились с тем техническим заданием, которое перед ними стояло».

«Су-57 может управлять роем беспилотников «Охотник», в этой связке открываются большие возможности для решения стратегических боевых задач. «Охотник» изготовлен так же, как и Су-57. А на Украине самолеты Су-57 решали боевые задачи и возвращались незамеченными», — добавил эксперт.

Ранее в этот день первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сказал в интервью каналу «Россия 24», что аналогов российского беспилотного летательного аппарата «Охотник» нет ни у одной из стран НАТО.

Экспериментальный образец С-70 «Охотник» 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.

Су-57 — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских воздушно-космических силах тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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