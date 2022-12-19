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Управляющая брендом Zara компания начала регистрировать доменные имена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания «Новая мода», которая управляет брендами Inditex (Zara, Pull&Bear и другие) в России, начала регистрировать доменные имена, видимо, для будущих сайтов. В перспективе компания может использовать именно их для того, чтобы представить продукцию в Сети. Речь идет о таких названиях, как dub-clothing.ru, dubretail.ru, dubfashion.ru, ecruclothing.ru, ecrufashion.ru, также среди них есть разные вариации от имен vilet, maag, rmixed. Это следует из данных «Спарка», с которыми 19 декабря ознакомились «Известия».

На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Будут ли эти марки популярны у россиян

Стоит отметить, что «Новая мода» уже получила неисключительные права на товарный знак (то есть франшизу на использование) Zara/Зара в России до февраля 2025 года. Хотя она касается лишь услуг по 35-му классу МКТУ (международная классификация товаров и услуг).

«Новая мода» получает довольно широкие полномочия использования товарного знака Zara/Зара в отношении таких услуг 35-го класса МКТУ, сказал «Известиям» глава практики интеллектуальной собственности юридической компании «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Речь идет об управлении бизнесом, торговыми центрами и продвижении продаж.

«Поскольку товарные знаки Zara/Зара охраняются также в отношении рекламных услуг и услуг розничной продажи товаров через глобальную сеть, логично предположить, что бизнес-модель бренда может сместиться в сегмент онлайн-продаж», — сказал он.

В Inditex «Известиям» не ответили на запрос.

Испанская компания закрыла магазины своих брендов в России в марте 2022 года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex нашел покупателя бизнеса.

14 декабря источник в правительстве РФ сообщил «Известиям», что ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян.

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