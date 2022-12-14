Ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян. Об этом «Известиям» 14 декабря рассказал источник в правительстве, который знаком с планами корпорации в РФ.

По его словам, торговых марок будет меньше, чем у испанской компании. В России было представлено восемь брендов Inditex: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Uterque. Магазины последней марки компания ликвидировала по всему миру к началу 2022 года.

Под новыми брендами планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex. Часть новой коллекции ливанская компания рассчитывает произвести на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга, добавил собеседник «Известий».

По его словам, товары брендов Inditex больше не будут продавать в РФ — ни в стационарной, ни в онлайн-рознице. Торговая сеть закрыла в стране около 500 магазинов. Как только у ритейлера закончатся складские запасы вещей и обуви, реализацию товаров на маркетплейсах остановят, сказал источник.

Ранее в испанской компании уже заявляли «Известиям», что бренды холдинга не будут присутствовать на локальном рынке, хотя продажи товаров в Сети еще продолжаются. В Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» не стали пояснять «Известиям», какие у компаний планы по продажам вещей группы Inditex.

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На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды