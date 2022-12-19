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Эксперт рассказал о перспективах развития биометрических систем

Эксперт Бедеров: в будущем биометрия будет использоваться повсеместно
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в понедельник, 19 декабря, рассказал «Известиям», в чем заключается опасность биометрических систем.

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Как отметил эксперт, на сегодняшний день невозможно в полной мере оценить рынок и перспективы биометрии в связи с современным технологическим укладом и цифровизацией.

«Дело в том, что если брать все очевидные известные программы развития цифровых сервисов электроники, то биометрия войдет в них полностью только к 2050 году. С одной стороны, это надежный способ защиты персональных данных, а с другой — еще один способ для их хищения и, как следствие, торга. Мы постепенно будем отходить от классических средств аутентификации вроде SMS и паролей. Этому способствует также широкое развитие голосовых помощников вроде той же Алисы. Биометрия будет использоваться повсеместно», — подчеркнул Бедеров.

Специалист пояснил, что если сравнивать возможности биометрии сегодня и пять лет назад, то это несоизмеримые вещи. Сегодня практически каждое персональное устройство оснащено биометрией — будь то смартфон или планшет, и через нее люди получают доступ в том числе к банковским сервисам, добавил он.

Кроме того, Бедеров отметил, что на сегодняшний день доминирующее положение на этом рынке занимают иностранные компании и российским сервисам будет тяжело занять их место, несмотря на то что им будут активно помогать в развитии.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России за принудительный сбор биометрических данных могут ввести уголовную ответственность. По его словам, в текущей редакции этого законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии, оставив только лицо и голос, и запретить принуждать к сдаче биометрии.

28 октября в Минцифры РФ сообщили, что россияне с февраля 2023 года смогут входить на портал «Госуслуги» при помощи биометрии. Таким способом входа смогут пользоваться только те пользователи, которые зарегистрировались в единой биометрической системе (ЕБС).

До этого, 9 августа, руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы POLYCODE Людмила Богатырева отметила в беседе с «Известиями», что хранение данных в ЕБС позволит определить круг обладателей биометрии, контролировать защищенность данных и более оперативно выяснять, по чьей вине произошла утрата данных.

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