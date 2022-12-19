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В Киеве завершили расследование дела по обвинению в госизмене Януковича и Азарова

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Госбюро расследований Украины завершило досудебное расследование по делу о государственной измене в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича и украинского экс-премьера Николая Азарова. Об этом 19 декабря сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

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Как следует из сообщения, расследование показало, что бывшие руководители страны якобы искусственно создали предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, их переоснащения и модернизации. А в дальнейшем — для «вторжения» в Крым и Севастополь.

В частности, Януковича обвиняют в том, что 21 апреля 2010 года в Харькове он подписал соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму и Севастополе.

А Азарова, в свою очередь, — в том, что он в тот же день подписал распоряжение об одобрении кабинетом министров Украины «харьковских соглашений» в пользу РФ.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления, отметили в офисе генпрокурора Украины.

О том, что ряд министров правительства Украины при Януковиче заподозрили в госизмене, сообщалось 25 июля. Тогда в известность о подозрении были поставлены экс-глава минюста и бывший министр иностранных дел Украины.

В марте 2021 года в Верховной раде Украины предложили объявить недействительными «харьковские соглашения». В частности, украинскому правительству предложили сообщить России о денонсации документа.

Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах государственных органов, которые были привлечены к подготовке «харьковских соглашений». Обыски прошли в Верховной раде, ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИДе, а также правительстве страны.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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