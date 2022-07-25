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На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича
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На Украине заподозрили в госизмене министров кабмина Януковича

Генпрокуратура Украины: экс-министров МИД и юстиции заподозрили в госизмене
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Двум бывшим членам правительства Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом 25 июля сообщил в Telegram-канале офис генпрокурора страны.

В известность о подозрении поставлены экс-глава минюста и бывший министр иностранных дел Украины. По мнению Генпрокуратуры, они совершили госизмену (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как полагает следствие, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, в нарушение конституции Украины, закона «О международных договорах Украины», без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Россией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории страны заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его.

ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов. Онлайн спецоперации 25 июля
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«В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины», — отметили прокуроры.

Речь идет о так называемых Харьковских соглашениях, подписанных 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированных Верховной радой Украины 27 апреля 2010 года.

По их мнению, это создало условия для модернизации Черноморского флота России и увеличения численности российских военнослужащих в Крыму и Севастополе, вместо их вывода с Украины.

Досудебное расследование ведут следователи Государственного бюро расследований.

В марте 2021 года в Верховной раде Украины предложили объявить недействительными Харьковские соглашения. В частности, украинскому правительству предложили сообщить России о денонсации документа.

Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах государственных органов, которые были привлечены к подготовке «харьковских соглашений». Обыски прошли в Верховной раде, ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИДе, а также в правительстве страны.

Весной 2010 года в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м. Соглашения были ратифицированы Верховной радой, решение поддержали 236 депутатов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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