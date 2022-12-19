Трассу между Калужским и Варшавским шоссе в Новой Москве построят в 2023 году
Строительство автодороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево в Новой Москве завершится в 2023 году. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.
Длина трассы составит 11,9 км. Проект включает в себя также сооружение путепровода через пути Курского направления Московской железной дороги, эстакады вдоль Варшавского шоссе и моста через реку Десну.
«Это самый крупный проект развития дорожно-транспортной инфраструктуры, реализуемый сегодня на территории ТиНАО, после трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дублера МКАД», — сказал глава департамента Владимир Жидкин.
Участок трассы Калужское шоссе — деревня Яковлево уже введен в эксплуатацию.
14 декабря сообщалось, что в 2023 году в Москве планируется закончить строительство порядка 70 км дорог. В текущем году будут достроены улично-дорожная сеть протяженностью 74,9 км, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.
Днем ранее президент России Владимир Путин открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. На торжественной церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин назвал важнейшими открытые отрезки коридора во Владимирской области, а также на участках Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень.