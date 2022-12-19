Реклама
Прямой эфир
Мир
Пострадавший от взрыва глава Русского дома в ЦАР вылетел в Москву для лечения
Общество
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Общество
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Подмосковье
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Во Франции задержали более 200 человек на фоне беспорядков после финала ЧМ
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Политика
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Песков анонсировал темы переговоров Путина и Лукашенко

Трассу между Калужским и Варшавским шоссе в Новой Москве построят в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство автодороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево в Новой Москве завершится в 2023 году. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Москва без Петушков: в России открылись новые участки трассы М-12
Какие населенные пункты теперь можно объехать и как строители подходят к рекорду по укладке дорожного асфальта

Длина трассы составит 11,9 км. Проект включает в себя также сооружение путепровода через пути Курского направления Московской железной дороги, эстакады вдоль Варшавского шоссе и моста через реку Десну.

«Это самый крупный проект развития дорожно-транспортной инфраструктуры, реализуемый сегодня на территории ТиНАО, после трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дублера МКАД», — сказал глава департамента Владимир Жидкин.

Участок трассы Калужское шоссе — деревня Яковлево уже введен в эксплуатацию.

14 декабря сообщалось, что в 2023 году в Москве планируется закончить строительство порядка 70 км дорог. В текущем году будут достроены улично-дорожная сеть протяженностью 74,9 км, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов.

Днем ранее президент России Владимир Путин открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. На торжественной церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин назвал важнейшими открытые отрезки коридора во Владимирской области, а также на участках Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022