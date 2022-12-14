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В Москве в 2023 году планируют завершить строительство 70 км дорог

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве в следующем году планируется закончить строительство порядка 70 км дорог, передает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 14 декабря, во время конференции «Реализация Адресной инвестиционной программы города Москвы и программы реновации в 2022 году — итоги за год и планы на 2023 год».

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«В 2023 году планируется завершить строительство улично-дорожной сети протяженностью около 70 км, 33 искусственных сооружений, 21 пешеходного перехода», — подчеркнул он.

Загрутдинов обратил внимание на то, что в текущем году планируется достроить улично-дорожную сеть протяженностью 74,9 км, 20 искусственных сооружений, 12 пешеходных переходов.

«Уже введено в эксплуатацию 50 км дорог, 14 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов. План 2022 года будет выполнен в полном объеме», — отметил руководитель столичного департамента строительства.

Днем ранее президент России Владимир Путин открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. На торжественной церемонии открытия вице-премьер Марат Хуснуллин назвал важнейшими открытые отрезки коридора во Владимирской области, а также на участках Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень.

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