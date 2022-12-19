Эксперты объяснили влияние продления льготной ипотеки на рынок недвижимости

Продление программы льготной ипотеки в России — это мера, которая учитывает интересы и застройщиков, и покупателей, рассказал «Известиям» заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

«При отмене льготной ипотеки спрос мог бы сократиться на 10%. Повышенная ипотечная ставка в современных условиях многим покупателям была бы не под силу, и они бы отложили приобретение жилья до лучших времен. Сейчас же и люди смогут улучшить свои жилищные условия, как и планировали, и застройщики сохранить темпы продаж», — сказал он.

Как уточнил эксперт, повышение ставки на 1% (с 7 до 8%) не является значительным. По его словам, льготная ипотека остается достаточно комфортной для покупателей жилья.

«Это позволит поддержать покупательскую активность. А спрос на семейную ипотеку, по нашим оценкам, может вырасти как минимум на 15%, этому будут способствовать новые условия госпрограммы», — объяснил Нюхалов.

Как он рассказал, с 2020 года ипотечная программа с государственной поддержкой стала важным инструментом развития рынка недвижимости как одной из приоритетных отраслей российской экономики.

«Так, у нас сегодня более 60% сделок в общем объеме продаж совершаются с использованием льготной ипотеки», — уточнил эксперт.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал программу льготной ипотеки важным антикризисным механизмом для поддержки отрасли строительства.

«В связи с тем, что сложный период в развитии нашей экономики еще не закончился, ее продление позволит не допустить снижения спроса и позволит застройщикам спокойно планировать свою работу в среднесрочной перспективе», — сказал он.

По его информации, за всё время льготную ипотеку оформили около 930 тыс. семей (3,1 трлн рублей).

Президент России Владимир Путин 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года.

Тогда же глава государства объявил, что планируется расширить семейную программу на жилье и снизить ставки на новостройки в новых регионах.