Более 170 рейсов отменены или задержаны в аэропорту Франкфурта-на-Майне
В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены или задержаны 176 авиарейсов. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Движение самолетов парализовано из-за гололеда, сковавшего взлетно-посадочные полосы.
Всего на 19 декабря запланировано около 1,1 тыс. рейсов. В аэропорту предупредили о возможных новых задержках, но при этом речи о полном прекращении полетов не идет.
Ранее, 24 ноября, все рейсы из аэропорта Берлина были отложены в связи с проникновением экоактивистов Letzte Generation на рулежную дорожку. Участники акции пробрались на территорию аэропорта, перекусив кусачками проволочное ограждение. Затем протестующие приклеили свои ладони к дорожке, по которой самолет выруливает к взлетной полосе, заблокировав путь для воздушных судов.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер осудила действия экоактивистов. По словам Фезер, подобные действия активистов негативно влияют на репутацию общественных движений, борющихся с изменением климата.