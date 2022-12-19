АвтоВАЗ выпустил пробную партию Lada Granta с более мощным двигателем

Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что выпустила пробную партию автомобилей семейства Lada Granta с более мощным двигателем. Об этом 18 декабря сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сообщества, на заводе выпустили партию Lada Granta, оснащенные шестнадцатиклапанным двигателем 1.6 л мощностью 106 л. с. в количестве шести штук. Автомобили выпущены без системы ABS.

Машины сделаны в исполнении Club и Quest. Такие автомобили помимо кондиционера располагают электростеклоподъемниками, обогревом лобового и заднего стекла, передние сиденья выполнены с подогревом. Кромке того, у машины есть легкосплавные колесные диски и электроусилитель рулевого управления.

Уточняется, что выпущенная партия не предназначена для продажи. Автомобили будут отправлены в центр инжиниринга для тестов, чтобы понять, как будет вести себя автомобиль с более мощным двигателем, но без системы ABS.

14 декабря АвтоВАЗ сообщил, что намерен окрашивать Lada начиная с 2023 года в новый цвет — светло-коричневый металлик «брюн тенакуру». Первым автомобилем, который примерит на себя новый цвет, станет внедорожник Lada Niva Legend. В январе 2023 года АвтоВАЗ будет окрашивать выпускаемые автомобили в четыре цвета. Lada Granta получит белый, «ледниковый», и черный, «пантера». Для внедорожника Lada Niva кроме «брюн тенакуру» предусмотрены также темно-зеленый «несси-2» и черный «пантера». «Брюн тенакуру» станет 40-й эмалью в актуальном справочнике цветов для Lada.