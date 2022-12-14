АвтоВАЗ начнет в 2023 году окрашивать свои автомобили в новый цвет

Компания «АвтоВАЗ» намерена окрашивать Lada начиная с 2023 года в новый цвет — светло-коричневый металлик «брюн тенакуру». Об этом 14 декабря сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, «брюн тенакуру» станет 40-й эмалью в актуальном справочнике цветов для Lada.

Первым автомобилем, который примерит на себя новый цвет, станет внедорожник Lada Niva Legend.

В январе 2023 года АвтоВАЗ будет окрашивать выпускаемые автомобили в четыре цвета. Lada Granta получит белый «ледниковый» и черный «пантера». Для внедорожника Lada Niva, кроме «брюн тенакуру», предусмотрены также темно-зеленый «несси-2» и черный «пантера».

8 декабря АвтоВАЗ утвердил план производства автомобилей в 2023 году. Ожидается, что завод произведет 401 тыс. автомобилей. По оценке «Нетипичного АвтоВАЗа», это примерно на 20% меньше ранее озвученных 500 тыс., но на 82% больше ожидаемых в уходящем 2022 году 220 тыс. машин.

При первоначальной корректировке плана в октябре текущего года на 2023 год рассматривался выпуск более чем 400 тыс. автомобилей. Исходя из этого показателя было изменено ожидаемое расписание единого корпоративного отпуска на АвтоВАЗе в 2023 году.

После длительного простоя в мае текущего года в начале июня 2022 года на конвейер вернулась Lada Granta в упрощенных комплектациях, а затем возобновился выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Летом в Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, в которую вошли 1800 автомобилей, а на весну 2023 года намечен старт модели Vesta NG.