Госпитализированную дочь солиста «На-На» Политова подключили к ИВЛ

Госпитализированную дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 декабря рассказал источник «Известий».

Девушка находится в токсикологической реанимации, врачи не исключают отравление. Ее состояние оценивается как тяжелое.

О госпитализации 22-летней дочери Политова Алены стало известно накануне. Позже в тот день Политов заявил, что не знает подробностей о госпитализации дочери, так как только прилетел в Москву.

Владимир Политов — советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На», заслуженный артист Российской Федерации. С матерью Алены он состоял в браке с 1999 по 2006 год. Его дочь выросла в Германии, но несколько лет назад переехала к отцу в Москву.