Дочь солиста «На-На» попала в больницу в тяжелом состоянии

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом «Известия» узнали в воскресенье, 18 декабря.

Девушку поместили в реанимацию, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Известно, что врачи забрали из ее квартиры на Пятницкой улице в Москве.

Алене Политовой 22 года. Она выросла в Германии, но несколько лет назад перебралась к отцу в столицу.

Владимир Политов — советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На», заслуженный артист Российской Федерации. С матерью Алены он состоял в браке с 1999 по 2006 год.