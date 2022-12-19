Солист «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери

Солист музыкальной группы «На-На» Владимир Политов заявил, что не знает подробностей о госпитализации дочери. Он только прилетел в Москву и пытается выяснить информацию, о чем стало известно вечером, 18 декабря.

«Я только прилетел. Не могу дозвониться», — ответил он «Пятому каналу».

Дочь Политова попала в больницу в тяжелом состоянии ранее в этот день. Девушку поместили в реанимацию, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Известно, что врачи забрали из ее квартиры на Пятницкой улице в Москве.

Владимир Политов — советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На», заслуженный артист РФ.