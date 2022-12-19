Эксперт Леонков объяснил цель поездки Шойгу в зону спецоперации

Визит министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в зону СВО надо рассматривать как инспекцию войск министром, который отвечает за то, чтобы армия успешно выполняла боевые задачи. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» в понедельник, 19 декабря.

Минобороны РФ 18 декабря сообщило о рабочей поездке Шойгу в Южный военный округ, где он проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации.

Глава ведомства облетел районы дислокации войск и проверил позиции российских подразделений. Также он пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач.

«Сейчас глава военного ведомства является связующим звеном между армией и оборонно-промышленным комплексом, а также одновременно с этим занимается международной повесткой», — объяснил эксперт.

По словам Леонкова, в ходе визита министр проверил, насколько войска готовы к выполнению серьезных боевых задач.

«Безусловно, эта поездка связана с визитом верховного главнокомандующего Владимира Путина в штаб СВО накануне. В ходе него, скорее всего, были рассмотрены и утверждены планы зимней кампании», — добавил он.

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