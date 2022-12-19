Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ДНР заявили о намерении нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году
Мир
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пригороде Торонто
Мир
Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве
Общество
В «Сбере» заявили о коренном переломе в борьбе с кибермошенниками
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины
Спорт
Почетный президент РФС не согласился считать Месси лучшим футболистом
Туризм
Эксперт дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам
Мир
Байден оскорбил ирландцев и перепутал родственников жены
Общество
Аксенов сообщил о снижении аварийности электросетей Крыма на 5-7%
Мир
Великобритания объявила о поставке вооружений Киеву на £250 млн в 2023 году
Мир
Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
Мир
Украинский беженец рассказал о пережитых в Великобритании трудностях и унижениях
Сюжет:

Эксперт Леонков объяснил цель поездки Шойгу в зону спецоперации

0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в зону СВО надо рассматривать как инспекцию войск министром, который отвечает за то, чтобы армия успешно выполняла боевые задачи. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» в понедельник, 19 декабря.

«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР

Минобороны РФ 18 декабря сообщило о рабочей поездке Шойгу в Южный военный округ, где он проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации.

Глава ведомства облетел районы дислокации войск и проверил позиции российских подразделений. Также он пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач.

«Сейчас глава военного ведомства является связующим звеном между армией и оборонно-промышленным комплексом, а также одновременно с этим занимается международной повесткой», — объяснил эксперт.

По словам Леонкова, в ходе визита министр проверил, насколько войска готовы к выполнению серьезных боевых задач.

«Безусловно, эта поездка связана с визитом верховного главнокомандующего Владимира Путина в штаб СВО накануне. В ходе него, скорее всего, были рассмотрены и утверждены планы зимней кампании», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проверка на пороге: для чего Шойгу проверял передовые позиции в зоне СВО

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022