Эксперт дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам

Новогодние туры можно купить по выгодным ценам даже в декабре, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян в понедельник, 19 декабря.

«Есть, например, Египет. Туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тыс. рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю. Включая перелет, проживание, питание, страховку», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Выгодные предложения можно найти и в российских регионах. Так, крымские отели сейчас резко снизили цены, устроив распродажу. Благодаря этому можно найти размещение на Новый год за 2–3 тыс. рублей в сутки на двоих.

«Также идет массовая распродажа туров в Москву на Новый год. Это бизнес-столица России, но бизнесмены не едут туда в праздники. Поэтому в пределах Садового кольца можно найти хороший отель за 3–4 тыс. рублей в сутки на двоих», — отметил Мкртчян.

Он добавил, что в к концу декабря в продаже, вероятно, появятся горящие туры. Среди путевок по России можно будет найти горящие туры в Осетию и Дагестан. Также стоит ожидать распродажи путевок в Египет, Анталью и, возможно, Стамбул.

Мкртчян указал, что предложения по самым популярным туристическим направлениям на новогодние праздники уже распроданы.

«Если мы говорим про зарубежье, естественно, самые «сладкие» предложения по отелям в ОАЭ, на Пхукете или на Мальдивах уже закончились. В России тоже есть несколько точек, куда бюджетные туры уже не купить, надо было бронировать в августе–сентябре», — сказал он.

Мкртчян отметил, что туров в Шерегеш, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Калининград и люксовые отели Алтая уже точно не найти.

Ранее, 15 декабря, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.