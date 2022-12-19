Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ДНР заявили о намерении нарастить добычу угля на 10–15% в 2023 году
Мир
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пригороде Торонто
Мир
Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Киеве
Общество
В «Сбере» заявили о коренном переломе в борьбе с кибермошенниками
Мир
NASA опубликовало спутниковый снимок обесточенной после российских ударов Украины
Спорт
Почетный президент РФС не согласился считать Месси лучшим футболистом
Туризм
Эксперт дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам
Мир
Байден оскорбил ирландцев и перепутал родственников жены
Общество
Аксенов сообщил о снижении аварийности электросетей Крыма на 5-7%
Мир
Великобритания объявила о поставке вооружений Киеву на £250 млн в 2023 году
Мир
Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
Мир
Украинский беженец рассказал о пережитых в Великобритании трудностях и унижениях

Эксперт дал рекомендации не успевшим купить новогодние туры россиянам

0
Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новогодние туры можно купить по выгодным ценам даже в декабре, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян в понедельник, 19 декабря.

Выгадывают желания: россияне экономят на подготовке к Новому году
Какие траты люди сокращают в первую очередь

«Есть, например, Египет. Туда еще можно успеть купить тур за достаточно разумные деньги: можно за 100 тыс. рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю. Включая перелет, проживание, питание, страховку», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Выгодные предложения можно найти и в российских регионах. Так, крымские отели сейчас резко снизили цены, устроив распродажу. Благодаря этому можно найти размещение на Новый год за 2–3 тыс. рублей в сутки на двоих.

«Также идет массовая распродажа туров в Москву на Новый год. Это бизнес-столица России, но бизнесмены не едут туда в праздники. Поэтому в пределах Садового кольца можно найти хороший отель за 3–4 тыс. рублей в сутки на двоих», — отметил Мкртчян.

Он добавил, что в к концу декабря в продаже, вероятно, появятся горящие туры. Среди путевок по России можно будет найти горящие туры в Осетию и Дагестан. Также стоит ожидать распродажи путевок в Египет, Анталью и, возможно, Стамбул.

Мкртчян указал, что предложения по самым популярным туристическим направлениям на новогодние праздники уже распроданы.

«Если мы говорим про зарубежье, естественно, самые «сладкие» предложения по отелям в ОАЭ, на Пхукете или на Мальдивах уже закончились. В России тоже есть несколько точек, куда бюджетные туры уже не купить, надо было бронировать в августе–сентябре», — сказал он.

Мкртчян отметил, что туров в Шерегеш, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Калининград и люксовые отели Алтая уже точно не найти.

Ранее, 15 декабря, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022