Попытки наступления украинских боевиков в Харьковской области сорвал экипаж танка Т-80 Западного военного округа (ЗВО), о чем стало известно в понедельник, 19 декабря.

«Противник пытался сосредоточиться, скопить свои силы для удара, чтобы продолжить наступление, задача была не допустить его сосредоточения», — рассказал «РИА Новости» командир танкового подразделения с позывным «Викинг».

Танкисты, по его словам, получают координаты цели от пехоты, после чего выходят на противника и отрабатывают цель.

Накануне сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, на краснолиманском направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

Минобороны РФ 16 декабря сообщило, что российские войска отбили три контратаки ВСУ на донецком направлении и поразили около 40 бойцов украинской армии. Отдельно официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков указал на то, что в результате упреждающих действий ВС РФ была отбито наступление усиленной роты украинской армии на населенный пункт Сладкое в ДНР.

Конашенков сообщил, что всего за всего за сутки на этом направлении было уничтожено около 50 боевиков и три автомобиля противника.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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