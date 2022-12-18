ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ нанесли поражение киевским резервам и уничтожили до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника», — сказал он.

Кроме того, на краснолиманском направлении были пресечены попытки разведки боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР.

«Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа», — подчеркнул Конашенков.

15 декабря российская армия уничтожила две разведывательно-диверсионные группы ВСУ на южнодонецком направлении, в районе Павловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате было уничтожено до 40 военнослужащих.

На том же направлении российские авиация и артиллерия нанесли удары по резервам украинских войск в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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