Российские войска отбили три контратаки ВСУ на донецком направлении

Российские войска отбили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и поразили около 40 бойцов украинской армии. Об этом сообщил 16 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — сказал он.

Конашенков отметил, что потери украинской армии в ходе этих контратак составили приблизительно 40 человек личного состава убитыми и ранеными. Кроме того стало известно об уничтожении трех бронированных и двух обычных автомобилей ВСУ.

В Минобороны также добавили, что российские войска отбили попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Известно, что бои произошли в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко (ДНР).

Отдельно официальный представитель МО указал на то, что в результате упреждающих действий ВС РФ была отбито наступление усиленной роты украинской армии на населенный пункт Сладкое в ДНР. Конашенков сообщил, что всего за всего за сутки на этом направлении было уничтожено около 50 боевиков и три автомобиля противника.

Накануне Конашенков также сообщал о том, что российские войска продолжают наступление на донецком направлении. Также в Минобороны отметили, что российские войска нанесли удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

До этого, 12 декабря, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР. Известно, что самолеты были поражены в районе Родинского и Павловки, а вертолеты — около Курахово и Константиновки.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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