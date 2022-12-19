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Эксперты напомнили водителям о штрафах за недопустимый автотюнинг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Водители могут украшать свои авто исключительно в рамках дозволенных законом границ тюнинга. В противном случае можно получить штраф или снятие авто с учета, рассказали специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом» в понедельник, 19 декабря.

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Водители могут установить новую аудиосистему, заменить отделочные материалы, если не меняется форма сидений и приборной панели и они не закрывают места установки подушек безопасности. Допускается также изменить клиренс, если это не влияет на безопасность транспорта.

Не запрещены дефлекторы на капоте и боковых стеклах, брызговики и сертифицированный багажник на крыше, если есть рейлинги. Также можно менять настройки в программном обеспечении машины, но только если блок управления не дополняется новыми элементами, рассказали эксперты агентству «Прайм».

Специалисты отметили, что ксеноновые и светодиодные фары не запрещены, но за такое изменение конструкции автомобиля выпишут штраф на 500 рублей.

Если оборудование для тюнинга не сертифицировано и не предусмотрено в комплектации автомобиля, необходимо провести его проверку в специальном учреждении и зарегистрировать в ГИБДД.

По словам экспертов, без регистрации в ГИБДД запрещается устанавливать газобаллонное оборудование, аэродинамический обвес, колесные диски нестандартного размера, тягово-сцепное устройство, усиливающие конструкции, крепления багажника, рекламные конструкции.

Автомобилистам не дозволено без разрешения менять бампер, кузов, сиденья, светотехнику, подвеску, двигатель, трансмиссию, рулевой механизм, выхлопную систему, тип топлива.

Специалисты напомнили и о тонировке автомобиля: лобовое стекло должно пропускать не менее 85% света, а передние боковые — не менее 80%. При этом запрещена зеркальная тонировка.

За тюнинг без регистрации в ГИБДД грозит штраф от 500 до 800 рублей. А если в течении 10 дней автомобилист не оплатит штраф, он увеличится до 5 тыс. рублей. Кроме того, машина с незарегистрированным тюнингом будет снята с учета и не пройдет техосмотр.

17 декабря руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский рассказал, как защитить свой транспорт от обледенения. При отсутствии гаража автомобиль лучше оставлять на закрытых паркингах, где он будет защищен не только от минусовых температур.

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