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Водителям назвали способы защитить автомобиль от мороза без гаража

Автоэксперт Иванский: портативные гаражи позволят защитить автомобиль от холода и осадков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При отсутствии гаража автомобиль лучше оставлять на закрытых паркингах, где он будет защищен не только от минусовых температур, но и от угона и вредительства. Такой совет автомобилистам дал руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский в субботу, 17 декабря.

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«Альтернативой могут стать портативные гаражи различной конструкции — от металлокаркасной до синтепоновой. Последние легко помещаются в багажник, быстро раскладываются и полностью закрывают автомобиль, что позволяет обеспечить защиту от осадков и сосулек, а также сохранить тепло автомобиля», — пояснил специалист в беседе с «Известиями».

Также Иванский рассказал об автоодеялах, помогающих защитить двигатель от морозов.

«Они производятся из специальных материалов, а их размер позволяет укрыть АКБ, мотор, радиатор, благодаря чему на прогрев двигателя тратится меньше времени — одеяла сохраняют температуру прогретого от езды агрегата в течение 4–6 часов», — уточнил автоэксперт.

По его словам, наиболее востребованными и эффективными автоодеяла являются в регионах с суровыми зимами.

26 ноября Иванский дал советы о том, как избежать обледенения автомобиля и что делать, если минусовые температуры все-таки сказались на состоянии машины. Так, для снижения рисков примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к его кузову необходимо периодически обрабатывать их специальной автохимией, содержащей силикон.

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