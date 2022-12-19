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Почетный президент РФС не согласился считать Месси лучшим футболистом

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Великолепным, потрясающим и лучшим за последние много лет назвал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков матч Сборной Аргентины и Франции в финале чемпионата мира по футболу в 2022 году 18 декабря. Однако назвать Месси лучшим в истории футбола не готов.

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«Выдающийся матч. Такой игры я давно не видел. Как маятник, качалась игра туда-сюда. Это говорит о том, что команды были практически равные», — рассказал Колосков «РИА Новости».

По его словам, в первом тайме аргентинская команда смотрелась замечательно, а французы просто ходили по полю. Очевидно, они не ожидали такой игры от соперника, предположил Колосков.

Он признался, что не может согласиться с утверждением, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси — лучший футболист в истории футбола.

«Месси не хватало титула. Радостно и почетно завершить карьеру в сборной с золотой медалью. Но ведь были еще Пеле, который вообще трехкратный чемпион мира, и Диего Марадона. А чем хуже Килиан Мбаппе? Золото Месси — это для него, для его семьи, для всех аргентинцев станет праздником», — поделился мнением почетный президент РФС.

Сборная Аргентины победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира ранее в этот день. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Чемпионат мира по футболу 2022 года, прошедший в Катаре, стал самым результативным в истории мировых первенств. Всего на турнире было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате России 2018 года в России команды поразили ворота 169 раз.

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