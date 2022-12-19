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Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 19 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

А снег метет: в Москве поставлен рекорд по объему выпавших осадков
Когда коммунальщики смогут расчистить город от сугробов

Днем температура воздуха в столице составит от –4 до –2 градусов. Ночью столбики термометров отобразят от 7 до 9 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от –7 до –2 градусов в дневное время суток и до 11 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления с переходом на юго-западное в ночное время со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Накануне сообщалось, что столицу накроет снегопад. Коммунальные службы дежурили с вечера и выехали на основные магистрали, как только дороги едва покрылись снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 17 декабря заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион.

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