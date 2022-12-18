Путин выразил уверенность в происходящих к лучшему переменах в мире

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и мире, ведут к лучшему. Об этом 18 декабря российский лидер заявил в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — указал глава государства.

Президент выразил надежду, что своими делами, поступками и решимостью и при этом открытостью своих намерений, планов и принципов российские граждане смогут сделать мир более справедливым.

«Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», — отметил Путин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Москве в Доме молодежи открылся первый съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В ходе съезда будут определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Во встрече принимают участие представители 89 регионов России — от каждого в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.

23 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО отмечал, что все происходящие сейчас в мире события завязаны не только вокруг ситуации на Украине, но и вокруг попытки установить новый мировой порядок. Глава МИД РФ подчеркнул, что узкий круг западных стран пишет правила, которые пытается выдать «за истину в последней инстанции и требует от всех эти правила выполнять».