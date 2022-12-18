Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 100 рейсов
Происшествия
Украинская армия обстреляла центр Донецка из РСЗО «Град»
Общество
Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории
Армия
Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Яковлевка в ДНР
Спорт
Сборная Аргентины забила французам второй гол в финале ЧМ в Катаре
Общество
Появились кадры с места обстрела ВСУ спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке
Общество
В Курской области задержан обвиняемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге
Армия
ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Мир
Митингующие сербы попытались прорвать кордон полиции на КПП у Косово
Общество
Дочь солиста «На-На» попала в больницу в тяжелом состоянии
Спорт
Теннисист Рублев проиграл греку Циципасу в финале турнира в Абу-Даби

Путин выразил уверенность в происходящих к лучшему переменах в мире

0
Фото: официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и мире, ведут к лучшему. Об этом 18 декабря российский лидер заявил в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — указал глава государства.

Богатырь и закон: какие герои могут соответствовать традиционным ценностям
И как можно решить задачу популяризации героев российского фольклора

Президент выразил надежду, что своими делами, поступками и решимостью и при этом открытостью своих намерений, планов и принципов российские граждане смогут сделать мир более справедливым.

«Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», — отметил Путин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Москве в Доме молодежи открылся первый съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В ходе съезда будут определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Во встрече принимают участие представители 89 регионов России — от каждого в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.

23 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО отмечал, что все происходящие сейчас в мире события завязаны не только вокруг ситуации на Украине, но и вокруг попытки установить новый мировой порядок. Глава МИД РФ подчеркнул, что узкий круг западных стран пишет правила, которые пытается выдать «за истину в последней инстанции и требует от всех эти правила выполнять».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022