Мбаппе и Жиру выйдут в стартовом составе сборной Франции на финал ЧМ с аргентинцами
Нападающие Килиан Мбаппе и Оливье Жиру вошли в стартовый состав сборной Франции по футболу на финальный матч чемпионата мира в Катаре против команды Аргентины. Об этом сообщается в аккаунте Twitter французской сборной в воскресенье, 18 декабря.
Также в стартовый состав сборной Франции вошли вратарь Льюго Льорис, защитники Жуль Кунде, Дайо Упамекано, Рафаэль Варан и Люка Эрнандес, полузащитники Орельен Тчуамени, Адриан Рабьо, Антуан Гризманн, нападающий Мусса Дембеле.
Известно также, что в стартовый состав аргентинской команды вошел Лионель Месси.
Помимо Месси с начала игры на поле выйдут нападающие Лаутаро Мартинес и Хорхе Молина, защитники Николас Отаменди и Маркос Акунья, полузащитники Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Аугусто Фернандес, Алексис Макаллистер и Хулиан Альварес и вратарь Серхио Ромеро.
Финал Аргентина – Франция состоится на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 мск.
15 декабря бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.
Тогда же сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч на ЧМ-2022 в Катаре.