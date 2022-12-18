В Катаре начался финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией
Решающий матч чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре начался в воскресенье, 18 декабря. Борьбу за золотые медали ведут сборные Аргентины и Франции.
Игра проходит на стадионе в Лусаиле. Главным судьей встречи назначен польский рефери Шимон Марциняк.
Как пишет «Спорт-Экспресс», перед игрой бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду». Зидан отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.
Сборная Аргентины — двукратный чемпион мира (1978, 1986) и трехкратный (1930, 1990, 2014) серебряный призер ЧМ.
15 декабря бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.
Тогда же сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.