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Карта спецоперации на Украине 18 декабря

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские войска взяли под контроль село Яковлевка в ДНР, продолжается его зачистка от остатков войск ВСУ. Также ВС РФ уничтожили до 25 украинских военных на купянском направлении, три украинские диверсионные группы в ДНР и Запорожской области и нанесли удар по солдатам и технике ВСУ на южнодонецком направлении, убито и ранено около 50 украинских военных.

Армия РФ отразила все контратаки ВСУ на донецком направлении, противник понес потери и был отброшен на исходные позиции.

В районе Константиновки в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, дрон ВСУ сбит в ДНР, перехвачено девять снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Кроме того, российские войска пресекли попытки разведки боем со стороны ВС Украины в направлении Голикова и Кременной в ЛНР.

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