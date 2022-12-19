Карта спецоперации на Украине 19 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Розовка ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на этом направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР. За сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявшим безуспешные попытки атаковать в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новоселка ДНР. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники.

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