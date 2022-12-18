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Летевшие в Москву и севшие в Хельсинки рейсы Pegasus вернулись в Стамбул

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Фото: ТАСС/Anna Dare
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Севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве рейсы Pegasus вернулись в Стамбул, сообщило посольство РФ в Финляндии в воскресенье, 18 декабря. Кроме того, в дипмиссии прокомментировали инцидент «Известиям».

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«Два рейса авиакомпании Pegasus, следовавшие из Антальи и Измира в Москву, совершили посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа вследствие неблагоприятных погодных условий по маршруту следования», — отметило ведомство.

Сообщается, что сотрудники консульского отдела связались «с представителями финских авиационных властей для прояснения сложившейся ситуации».

«Авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После семи часов утра оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле», — подчеркнуло российское посольство в Финляндии.

В столице и Подмосковье в воскресенье из-за снегопада объявлен желтый уровень погодной опасности, до 09:00 был объявлен оранжевый. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день.

14 декабря сообщалось об отмене и задержке свыше 50 рейсов в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, согласно данным «Яндекс.Расписания», по причине нелетной погоды.

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