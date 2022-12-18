Политолог объяснил желание главы генштаба Британии укрепить связи с РФ

Прямой диалог военных дает свой результат в проблемных ситуациях. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог Юрий Светов, комментируя слова главы генштаба Великобритании Тони Радакина о необходимости поддерживать связи с РФ и укреплять их.

«Если возникают осложнения, проблемы, недопонимание, прямой разговор двух военных, которые мыслят конкретно, обсуждают конкретные темы, дает свой результат. А уж позволят ли ему (Радакину. — Ред.) поддержать контакты с генералом [Валерием] Герасимовым, это зависит от премьер-министра Великобритании [Риши Сунака]», — пояснил он.

Светов отметил, что улучшить какие-то отношения и связи между странами не получится, Радакин разве что получит разрешение на сохранение контактов.

«Невозможно установить эти связи без политической воли. Он высказывает эти пожелания, но ему должны разрешить, он находится на службе. Ему должны разрешить такого рода контакты. Улучшенные отношения выстроить ему не дадут. Ему только разрешат иметь контакты», — сказал политолог.

Он напомнил, что Британия входит в НАТО, поэтому ее военную политику осуществляет Североатлантический альянс.

«Как в блоке НАТО отнесутся к тому, что Радакин будет какие-то переговоры выстраивать, линию на улучшение отношений с Россией, когда все дружно воюют с Россией», — отметил Светов.

Ранее, в октябре, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Москва сохранили открытыми каналы связи. По его словам, они будут действовать и в будущем.

Между тем председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов договорились сохранять открытыми каналы коммуникации. Представитель Пентагона высокого ранга сообщил журналистам, что шеф Пентагона Ллойд Остин готов постоянно общаться с российскими коллегами.